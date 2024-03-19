Электроэнергии временно не будет на нескольких улицах в Печорах 20 марта
Электричества временно не будет на нескольких улицах в Печорах 20 марта в связи с проведением внеплановых неотложных работ, пишет газета «Печорская правда».
Света не будет на улицах Мира, Сельской, Луговой, Профсоюзной с 12:00 до 15:00.
Кроме того, электроэнергии не будет на нескольких улицах в Великих Луках 21 марта.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 марта 2024
Ольга Серова – о стратегической сессии по работе с несовершеннолетними: Эта проблема всегда была важной и актуальной