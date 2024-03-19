Электроэнергии временно не будет на нескольких улицах в Печорах 20 марта

15:02, 19 марта 2024, ПАИ

Электричества временно не будет на нескольких улицах в Печорах 20 марта в связи с проведением внеплановых неотложных работ, пишет газета «Печорская правда».

Света не будет на улицах Мира, Сельской, Луговой, Профсоюзной с 12:00 до 15:00.

Кроме того, электроэнергии не будет на нескольких улицах в Великих Луках 21 марта.