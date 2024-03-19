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Политика

Глава Гдовского района Алексей Васильев сложил свои полномочия

Глава Гдовского района Алексей Васильев сложил свои полномочия. Этот вопрос был дополнительно внесён в рабочую повестку дня 14-й сессии Собрания депутатов Гдовского района 7-го созыва, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Глава Гдовского района Алексей Васильев сложил свои полномочия. Фото: ПАИ

«На данный момент так сложились обстоятельства», – сказал Алексей Васильев.

Из присутствующих депутатов проголосовали за прекращение полномочий Алексея Васильева десять депутатов, четверо проголосовали против.

Свою отставку по собственному желанию глава района объяснил причиной перехода на другое место работы.

До избрания нового главы района депутаты возложили обязанности по исполнению полномочий главы Гдовского района на председателя Собрания депутатов Гдовского района Николая Капитонова. Это решение депутаты приняли большинством голосов, один воздержался.

Напомним, Алексея Васильева избрали главой Гдовского района в сентябре 2022 года. Тогда его поддержали почти 75 % избирателей.

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