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Крымчане подарили псковичам саженец крымской сосны и сборник истории Севастополя на выставке «Россия»

Акция «Русская весна. 10 лет вместе», посвящённая десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошла на выставке-форуме «Россия» в Москве. Стенд Псковской области посетили представители делегаций Республики Крым и Севастополя, чтобы вручить псковичам памятные подарки в качестве благодарности за поддержку весной 2014 года и на протяжении последних 10 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Крымчане передали псковичам саженец крымской сосны как символ нерушимой дружбы, а также трёхтомники по истории Севастополя от античных времён до 2014 года.

Отмечается, что каждый российский субъект посадит саженец в знаковом для региона месте, а научное издание поступит в центральную библиотеку.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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