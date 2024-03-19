Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

19:08, 19 марта 2024, ПАИ

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что у журналиста возникли проблемы с сердцем.

Василий Уткин родился в 1972 году в подмосковной Балашихе. В студенческие годы начал работать журналистом, а в 1992 году пришёл на телевидение. Начинал в общественно-политической программе «Политбюро» на «Первом канале». В 1994-м перешёл на НТВ и вскоре стал ведущим программы «Футбольный клуб».

Уткин неоднократно работал на Олимпийских играх, комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Помимо НТВ, на протяжении своей карьеры он вёл программы на «Матч ТВ», СТС, ТВС, РБК и Eurosport, сотрудничал с изданиями «Газета.Ru», «КоммерсантЪ», «Известия», «Советский спорт», «PROспорт».

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова.

Кроме того, в возрасте 89 лет ушёл из жизни президент Театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт.