Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

20:27, 10 марта 2024, ПАИ

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщает РИА Новости.

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Светлана Моргунова родилась в 1940 году в Москве, получила образование в театральной студии при театре имени Моссовета. С 1961 года являлась диктором Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонёк» и некоторые выпуски музыкальной программы «Утренняя почта».

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончался народный артист России Эрнст Романов. В возрасте 53 лет также умер российский актёр Павел Маркин, сыгравший в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Солдаты».

Отмечалось также, что ушёл из жизни отец главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул.