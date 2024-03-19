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Общество

Михаил Ведерников наградил работников сферы ЖКХ Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил ведомственными и региональными наградами работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Торжественная церемония состоялась сегодня, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

  • Михаил Ведерников наградил работников сферы ЖКХ Псковской области
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников наградил работников сферы ЖКХ Псковской области
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников наградил работников сферы ЖКХ Псковской области
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников наградил работников сферы ЖКХ Псковской области
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников наградил работников сферы ЖКХ Псковской области
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников наградил работников сферы ЖКХ Псковской области
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников назвал сферу ЖКХ одной из самых сложных, поскольку десятилетиями отрасль испытывала дефицит средств. «Сейчас вместе с вами мы стараемся делать всё, чтобы сфера ЖКХ развивалась. Последние годы при поддержке президента и правительства РФ перечисляются беспрецедентные средства. Только на инфраструктуру Острова-3 выделено 1,6 млрд рублей», – сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил присутствующих за тяжёлый и во многом неблагодарный труд и пожелал им чаще слышать от населения «спасибо». Он также заверил, что областное правительство будет и дальше прикладывать усилия по развитию сферы и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Михаил Ведерников наградил водителя предприятия ЖКХ Новосокольников Олега Хлебникова, слесаря-сантехника пятого разряда локнянского предприятия ЖКХ Романа Антонюка, электрогазосварщика цеха № 8 псковского Горводоканала Владимира Садовникова, замначальника отдела благоустройства псковского предприятия «Специализированный заказчик» Ирину Ершову, замдиректора по производственным вопросам великолукского предприятия «Радист» Любовь Аввакумову, генерального директора Печорских тепловых сетей Николая Козлова и других.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников вручил государственные награды военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

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