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Общество

Владимир Якунин: 100% палов травы – дело рук человека

В 100 % случаев палы травы происходят по вине человека из-за интереса к стихии и пренебрежения правилами пожарной безопасности, заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 марта.

На фото: Владимир Якунин. Фото: ПАИ

Большое количество пожаров возникает в том числе из-за очистки мусора на участках путём пала сухой травы, а также деятельности чёрных копателей, которые с приходом весны готовят территорию для раскопок, отметил он.

«В Псковской области мы стараемся не допустить пожаров, ведём профилактическую работу. Однако палы травы фиксируются на территории всего региона, больше всего их в Великолукском и Псковском районах», – уточнил эксперт.

11 палов травы зафиксировали в Псковской области в этом году. Первый из них в этом году произошёл 12 марта, в прошлом году – 1 апреля.

416 палов травы произошло в 2023 году. В результате этого пострадало 263 гектара, а 178 гектаров уничтожено из-за лесных пожаров, которых в прошлом году было 91. Два человека погибли из-за пала травы за последние пять лет, отметил гость медиацентра.

«Начало пожароопасного периода в этом году откладывается, поскольку снежный покров ещё не сошёл. Как правило, палы травы происходят в сухом месяце – в апреле, но правила пожарной безопасности нужно соблюдать всегда – особенно на приусадебных участках», – заключил Владимир Якунин.

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