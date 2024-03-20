Капремонт школы №23 в Пскове завершится к 15 августа

13:39, 20 марта 2024, ПАИ

Капитальный ремонт школы № 23 в Пскове завершится к 15 августа, сообщил корреспонденту ПАИ генеральный директор компании-подрядчика Иван Мешков.



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ











Сейчас в школе идёт ремонт спортивного зала, библиотеки, читального зала и монтаж систем отопления и водоснабжения. «Это система, которая монтируется параллельно той, которая действует сейчас. Как только всё будет сделано, мы переключимся со старой системы на новую. Надеюсь, что мы этого даже не почувствуем», – рассказала директор школы № 23 Наталья Дьяконова.

В спортзале сейчас идёт ремонт потолка, полов и стен. После этого там установят спортивное оборудование. Также в школе полностью поменяют двери и окна (кроме тех, которые установили совсем недавно), отремонтируют коридоры и некоторые кабинеты.

Глава Пскова Борис Елкин, посетивший сегодня школу, рассказал, что размеры учреждения позволяют подрядчику вести работы, не отрывая детей от образовательного процесса.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт школы № 2 в Пскове завершат к 20 августа.

В 2024 году в Пскове планируют капитально отремонтировать пять школ: № 1, 2, 4, 9 и 23. Кроме того, в регионе откроется четыре новые школы. Сейчас в регионе идёт строительство школы на 525 мест в Пскове на улице Киселёва (срок ввода – 2024 год), строится школа на 825 мест в Гдове (срок ввода – 2024 год), школа на 825 мест в Себеже (срок ввода – 2024 год). Осуществляется строительство школы на Запсковье на 1000 мест в рамках концессионного соглашения (срок ввода – 2024 год).

Также продолжается модернизация четырёх школ в приграничных районах (всего на 855 мест; срок выполнения работ – до 2024 года).