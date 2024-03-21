Стенды выпускников-героев открыли в Куньинской школе
Стенды выпускников-героев открыли в Куньинской средней общеобразовательной школе, пишет газета «Пламя».
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Фото: Куньинская средняя общеобразовательная школа
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Фото: Куньинская средняя общеобразовательная школа
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Фото: Куньинская средняя общеобразовательная школа
Открытие приурочили к 44-й годовщине гибели лейтенанта Юрия Кожевникова в Афганистане.
В одном из коридоров школы теперь установлены стенды, посвящённые Юрию Кожевникову, генералу Петру Кузнецову, возглавлявшему в своё время Саратовское военно-химическое училище, кавалеру ордена Мужества, сержанту Евгению Сидоренкову, погибшему 6 мая 2022 года во время СВО.
Кроме того, сегодня, 21 марта, в Пскове состоялось торжественное вручение удостоверений ветеранов боевых действий участникам СВО.
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