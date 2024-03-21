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Общество

Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском центре молодёжи

Первое мероприятие прошло в обновлённом региональном центре молодёжи, сообщили ПАИ в учреждении.

  • Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском Центре молодёжи
    Фото: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»
  • Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском Центре молодёжи
    Фото: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»
  • Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском Центре молодёжи
    Фото: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»
  • Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском Центре молодёжи
    Фото: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»
  • Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском Центре молодёжи
    Фото: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»
  • Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском Центре молодёжи
    Фото: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»
  • Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском Центре молодёжи
    Фото: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»
  • Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском Центре молодёжи
    Фото: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»

Первыми оценили оснащённость площадки участники проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+». Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и сейчас помогает людям старшего поколения быть в центре событий и развивать память, внимание и концентрацию.

Участники сыграли в квиз, который не только проверил их знания и смекалку, но и дал возможность общения друг с другом, отметили в учреждении.

Напомним, что на днях обновлённое пространство после ремонта посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона положительно оценил качество ремонта помещений. Фоторепортаж из пространства можно посмотреть по ссылке.

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