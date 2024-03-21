Марина Борисенкова: Благодарственное письмо – искренняя признательность людям

15:38, 21 марта 2024, ПАИ

Председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы Марина Борисенкова, комментируя решение депутатов вынести на сессию вопрос о награждении благодарственными письмами и почётной грамотой семерых псковичей, отметила, что значение этих наград заключается в передаче искренней признательности.

«Благодарственное письмо и почётная грамота – это средства публичного признания заслуг человека», – подчеркнула она в беседе с корреспондентом ПАИ, добавив, что все награждённые однозначно достойны наград. «Это люди, которые работают на благо нашего города», – подчеркнула она.

Напомним, что на профильном комитете предложили наградить благодарственными письмами Псковской городской Думы музыкантов Константина Абабкова, Игоря Никитина, работников культуры Ирину Михайлову, Наталью Петрову, сотрудников аппарата Псковской гордумы Светлану Стельмашенок, Ирину Кикре, почётной грамотой – режиссёра Анну Дмитриеву.