Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Марина Борисенкова: Благодарственное письмо – искренняя признательность людям

Председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы Марина Борисенкова, комментируя решение депутатов вынести на сессию вопрос о награждении благодарственными письмами и почётной грамотой семерых псковичей, отметила, что значение этих наград заключается в передаче искренней признательности.

Марина Борисенкова: Благодарственное письмо – искренняя признательность людям. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

«Благодарственное письмо и почётная грамота – это средства публичного признания заслуг человека», – подчеркнула она в беседе с корреспондентом ПАИ, добавив, что все награждённые однозначно достойны наград. «Это люди, которые работают на благо нашего города», – подчеркнула она.

Напомним, что на профильном комитете предложили наградить благодарственными письмами Псковской городской Думы музыкантов Константина Абабкова, Игоря Никитина, работников культуры Ирину Михайлову, Наталью Петрову, сотрудников аппарата Псковской гордумы Светлану Стельмашенок, Ирину Кикре, почётной грамотой – режиссёра Анну Дмитриеву.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2024

Псковских школьников учили играть в тени
21 марта 2024

В центре «Воин» прошло занятие по основам тактической медицины
21 марта 2024

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства завершает свою работу
21 марта 2024

В Пскове отменили заезд автобуса №4 в аэропорт
21 марта 2024

Вышел новый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника
21 марта 2024

Облачная погода ожидается в Псковской области 22 марта
21 марта 2024

Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Великих Луках в апреле
21 марта 2024

Псковичка представит регион в Москве на Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...