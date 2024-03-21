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Общество

Голосовать за объекты по программе ФКГС призвал псковичей депутат Юрий Бурлин

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин обратился с этим призывом к коллегам во время заседания комитета, который состоялся сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Голосовать за объекты по программе ФКГС призвал псковичей депутат Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

Он призвал всех псковичей голосовать за объекты по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Мы ведь и рассматриваем вопросы, связанные именно с благоустройством города, поэтому сделать свой выбор сейчас просто необходимо», – сказал он.

Именно комфорт горожан находится в зоне постоянного внимания и сотрудников городской администрации и депутатов, отметил парламентарий.

«Что касается плана благоустройства на следующий год, то обращено внимание на замену остановочных комплексов. Пока в некоторых местах они демонтированы и будут заменены на более комфортные, не решетчатые. Также мы с коллегами привлекли внимание руководства городского хозяйства, чтобы при проведении работ по благоустройству территорий были учтены проблемы маломобильных групп граждан», – отметил он.

Обращения псковичей, пользующихся автобусным маршрутом № 4, совершенно понятны, заметил депутат. Сейчас общественный транспорт не заходит в аэропорт в связи с ремонтом улицы Германа. Туда будет запущена маршрутка, уточнил он.

План благоустройства и озеленения Пскова по объёму работ и финансированию остаётся примерно таким же, как и в минувшем году, заключил Юрий Бурлин.

Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.

В этом году в Псковской области на голосование вынесли 78 общественных территорий, 17 из которых находятся в Пскове, четыре – в Великих Луках.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, обновят уже в следующем году.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За пять лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий – 244 общественных и 217 дворовых.

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