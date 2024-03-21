Население Земли в ближайшие десятилетия начнёт сокращаться

23:18, 21 марта 2024, ПАИ

Население Земли в ближайшие десятилетия начнёт сокращаться впервые с пандемии чумы в XIV веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Отмечается, что в XIV веке население планеты сократилось с 400 до 350 млн человек, причём население Европы уменьшилось примерно на треть. Это был единственный в истории период, когда население Земли уменьшилось. В то же время, по словам учёных, население вновь сократится из-за резкого снижения показателей рождаемости. Если в 1950 году мировой показатель рождаемости составлял 4,84 ребёнка на женщину, то к 2050 году он составит 1,83, а к 2100-му – 1,59.

В частности, по прогнозам, показатель рождаемости в России к 2050 году снизится до 1,33, а к 2100 году – до 1,21.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году.