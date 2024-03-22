Пять лет тюрьмы грозит жителю Печор за кражу из иномарки

11:37, 22 марта 2024, ПАИ

Пять лет тюрьмы может получить 22-летний житель Печор за кражу из иномарки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 21 марта в Печорах из автомобиля «Рено Логан» на улице Советской мужчина похитил магнитолу, видеорегистратор и документы. Причинённый ущерб составил около 20 тысяч рублей. Владелец машины обратился в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель. Похищенное изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что безработного 20-летнего псковича подозревают в серии краж из автомобилей и в краже сварочного аппарата.