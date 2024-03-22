Все жители Псковской области теперь могут проводить любые исследования крови в медучреждениях по месту жительства

14:19, 22 марта 2024, ПАИ

Бежаницкая межрайонная больница заключила договор с Великолукской межрайонной больницей на проведение биохимических исследований крови по различным показателям. При необходимости перечень исследований может быть расширен, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Договор заключён в рамках поручения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, озвученного во время прямой линии на телеканале «Россия 24», в ответ на жалобу пациентов из Бежаниц о том, что им приходится ездить в Великие Луки и сдавать платные анализы.

Подобные договоры заключили все медицинские организации Псковской области. «Все исследования, которые входят в программу государственных гарантий, должны быть доступны пациентам, даже если их не делают в какой-либо медицинской организации», – написала Марина Гаращенко.

Пациентам не придётся ездить в другие больницы. Осуществление забора будет происходить в основной медицинской организации, где пациент получает медицинскую помощь в соответствии с прикреплением по месту жительства.