Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где сбили ребёнка
Видео с места ДТП на Четырёх углах в Пскове, где сбили ребёнка, опубликовано в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил 11-летнего ребёнка на пешеходном переходе на Четырёх углах в Пскове.
На видео видно, что автомобиль пытался проскочить на сменявшийся сигнал светофора, а ребёнок выбежал на дорогу на зелёный сигнал светофора.
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