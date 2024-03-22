Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где сбили ребёнка

15:29, 22 марта 2024, ПАИ

Видео с места ДТП на Четырёх углах в Пскове, где сбили ребёнка, опубликовано в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил 11-летнего ребёнка на пешеходном переходе на Четырёх углах в Пскове.

На видео видно, что автомобиль пытался проскочить на сменявшийся сигнал светофора, а ребёнок выбежал на дорогу на зелёный сигнал светофора.