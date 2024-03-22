Накупить квартир и раздать долги мечтают россияне

15:54, 22 марта 2024, ПАИ

Накупить квартир и раздать долги мечтают россияне, в случае если станут обладателями крупной суммы денег. Об этом сообщается в опросе bankiros.ru.

41% опрошенных ответили, что хотели бы купить много недвижимости и сдавать, чтобы жить на пассивный доход. Положить деньги в банк под депозит хотели бы 14% россиян, еще 11% – вложились бы в бизнес, а на дивиденды отдыхали, 9% рассказали о желании раздать долги, закрыть кредит или ипотеку.

Меньше всего среди респондентов тех, кто отдал бы деньги на благотворительность, – за этот вариант проголосовало всего 3% человек.

В комментариях под опросом его участники предлагали свои способы распоряжения крупными суммами денег. Кто-то хотел вложиться в ценные бумаги, кто-то рассматривал вклады в конкретные банки с наиболее выгодными ставками. Один из участников обсуждения предложил целый алгоритм действий для сохранения и приумножения капитала. Он состоит из вложений в валюту, золото и недвижимость, а то, что останется, нужно положить в банк под депозит.