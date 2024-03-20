Почти на 10 тысяч рублей выросли зарплатные ожидания у жителей Псковской области

18:22, 20 марта 2024, ПАИ

Средняя ожидаемая зарплата в Псковской области в начале весны 2024 года составила 45 тысяч рублей – это на 9,3 тысяч больше, чем в том же периоде прошлого года, сообщает hh.ru.

Сильнее всего зарплатные ожидания выросли у соискателей в спортивной сфере и бьюти-индустрии – на 20 тысяч рублей, до 50 тысяч рублей. На 19 тысяч рублей выросли аппетиты работников в области сельского хозяйства, достигнув 69 тысяч. На третьем месте оказались соискатели из сферы высшего и среднего менеджмента, которые увеличили зарплатные запросы на 18 тысяч рублей, до 78 тысяч.

Самый скромный рост запросов показали сотрудники в сфере науки и образования – всего на 4,8 тысяч рублей. При этом, ни одна сфера не продемонстрировала падение зарплатных ожиданий.

Ранее сообщалось, что 50% псковичей не готовы снижать зарплатные ожидания ради удалённой работы, а 6% жителей города больше двух лет обходятся без отпуска.

Также россиянам рассказали о зарплатных ожиданиях мужчин и женщин.