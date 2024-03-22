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Общество

Депутат Алексей Форш: Система видеонаблюдения «Безопасный город» показала свою эффективность

Система видеонаблюдения «Безопасный город» показала свою эффективность, заявил заместитель председателя комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы Алексей Форш, комментируя итоги прошедшего сегодня, 22 марта, заседания.

Заседание прошло под председательством депутата гордумы Алексея Форша. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

«Об этом сегодня доложил депутатам начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин в отчёте за прошлый год. Кстати, и сами горожане отмечают, что в нашем городе стало более спокойно. Особенно это касается так называемых «ошапурков», юных вандалов, которые тысячу раз подумают, прежде чем крушить скамейки и памятники», – сказал депутат.

Также Алексей Форш отметил, что в городе зарегистрирован ещё один ТОС – на Рижском проспекте, 54.

«Комитет прошёл в рабочем режиме, мы с коллегами рассмотрели ещё ряд вопросов, которые необходимо решить с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством. Например, в правилах благоустройства Пскова ничего не говорится о нормах выгула собак-проводников, а это необходимо, тем более что это касается людей с инвалидностью для исключения недопонимания с обществом», – рассказал депутат.

Добавим, правила выгула домашних животных не распространяются на собак-проводников. При этом установлено, что собака-проводник – собака с комплектом снаряжения, которая сопровождает инвалида по зрению и на которую выдан документ, подтверждающий её специальное обучение.

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