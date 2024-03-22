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Происшествия

Что известно о ЧП в «Крокус Сити Холле» на данный момент

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошли взрыв и стрельба. В это время там начинался концерт группы «Пикник», сообщают федеральные СМИ.

По предварительным данным, известно, что:

  • как минимум три человека в камуфляже открыли огонь;
  • огонь мог вестись из автомата;
  • есть погибшие и раненые;
  • на место ЧП сразу же выдвинулись московские СОБР и ОМОН, а также пожарные;
  • в комплексе произошёл взрыв и начался пожар;
  • пожару присвоен повышенный ранг сложности. Горит около трети комплекса – порядка трёх тысяч квадратных метров;
  • в здании огнём могут быть заблокированы от 100 до 200 человек;
  • к тушению пожара привлекли вертолёты;
  • пожарные уже вывели из горящего здания более 100 человек;
  • силовые ведомства принимают все необходимые меры;
  • на место ЧП направлено 50 бригад скорой медицинской помощи;
  • сформирован оперштаб, губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место ЧП.
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