Что известно о ЧП в «Крокус Сити Холле» на данный момент

21:36, 22 марта 2024, ПАИ

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошли взрыв и стрельба. В это время там начинался концерт группы «Пикник», сообщают федеральные СМИ.

По предварительным данным, известно, что: