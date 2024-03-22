Что известно о ЧП в «Крокус Сити Холле» на данный момент
В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области произошли взрыв и стрельба. В это время там начинался концерт группы «Пикник», сообщают федеральные СМИ.
По предварительным данным, известно, что:
- как минимум три человека в камуфляже открыли огонь;
- огонь мог вестись из автомата;
- есть погибшие и раненые;
- на место ЧП сразу же выдвинулись московские СОБР и ОМОН, а также пожарные;
- в комплексе произошёл взрыв и начался пожар;
- пожару присвоен повышенный ранг сложности. Горит около трети комплекса – порядка трёх тысяч квадратных метров;
- в здании огнём могут быть заблокированы от 100 до 200 человек;
- к тушению пожара привлекли вертолёты;
- пожарные уже вывели из горящего здания более 100 человек;
- силовые ведомства принимают все необходимые меры;
- на место ЧП направлено 50 бригад скорой медицинской помощи;
- сформирован оперштаб, губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место ЧП.
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