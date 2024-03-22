В Пскове и Великих Луках отменены массовые мероприятия

23:12, 22 марта 2024, ПАИ

В Пскове и Великих Луках в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» отменяются массовые мероприятия.

«Принято решение об отмене всех культурно-массовых мероприятий 23 и 24 марта», – сообщил в своём Телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин. Такое решение связано с террористической атакой на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Об отмене массовых мероприятий также сообщила администрация Великих Лук.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования пострадавшим. По предварительным данным, погибло 40 человек, ранено более ста.