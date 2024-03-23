Волонтёры организуют мемориал в память о жертвах теракта у памятника княгине Ольге в Пскове

12:15, 23 марта 2024, ПАИ

Псковичи могут приносить цветы и свечи в память о погибших в «Крокус Сити Холле» к подножию памятника княгине «Ольге» на Октябрьской площади в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщила руководитель регионального центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

«Если вы хотите выразить свою гражданскую солидарность и почтить память погибших – приходите на Октябрьскую площадь, приносите цветы и свечи к подножию княгини Ольги», – написала Алеся Михачёва.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

На данный момент СК подтвердил смерть 93 человек при теракте в «Крокус Сити Холле». При этом число жертв продолжает расти.

Также сообщалось, что ФСБ задержала участников теракта. Всего задержано 11 человек, четверо из них участвовали непосредственно в самом теракте.