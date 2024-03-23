В прокуратуре признали законным возбуждение дела о взятке Александра Грацкого

17:24, 23 марта 2024, ПАИ

Прокурор Пскова признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки заместителем главы администрации Пскова Александром Грацким. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие выяснило, что Александр Грацкий получил взятку в виде автомобиля стоимостью не менее 5 млн рублей. В обмен на это он должен был принять работы, совершённые по муниципальному контракту.

Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты под контроль в прокуратуре области.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки.

Напомним, что Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.