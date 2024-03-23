Нетрезвого водителя задержали в Пустошкинском районе

19:00, 23 марта 2024, ПАИ

Водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали на трассе Москва – Балтия в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2110. За рулём оказался 38-летний пьяный местный житель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, что в Невеле полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста, который не справился с управлением и упал с транспорта.