Нетрезвого водителя задержали в Пустошкинском районе
Водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали на трассе Москва – Балтия в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2110. За рулём оказался 38-летний пьяный местный житель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Кроме того, что в Невеле полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста, который не справился с управлением и упал с транспорта.
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