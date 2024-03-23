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Общество

Учёные определили, как умение играть на музыкальных инструментах влияет на мозг

Учёные из Университета Л'Акуила выяснили, что есть связь между умственными способностями человека и музыкальным образованием, пишет «Газета.Ru».

Люди, умеющие играть на музыкальных инструментах, более находчивые и нестандартно мыслящие, чем другие. Предыдущие исследования показали, что нестандартное мышление зависит от множества факторов: эмоционального интеллекта и личных качеств. Кроме того, оно контролируется когнитивными процессами.

А рабочая память играет главную роль в нестандартном мышлении, поскольку благодаря ей человек может легко запоминать инструкции по выполнению задач, отслеживать идеи, не повторяя их, и мысленно манипулировать информацией.

Исследование пролило свет на связь между музыкальным образованием и умственными способностями.

Кроме того, учёные открыли новый вид динозавров, похожих на огромных бронированных крокодилов.

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