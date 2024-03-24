Юрист перечислил четыре налога, которые должны заплатить пенсионеры в этом году

09:59, 24 марта 2024, ПАИ

Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот, однако часть платежей являются обязательными, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».

«Так, обязателен к уплате налог на доходы физических лиц, если пенсионер не уходит на заслуженный отдых, а продолжает трудиться по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера», – объяснил Вадим Виноградов.

Он уточнил, что НДФЛ также взимается с дохода от сдачи квартиры. Если у гражданина оформлен статус самозанятого, то налог составляет 4-6 %, если статуса нет – 13-15 %.

Помимо этого, если пенсионер продаёт квартиру раньше минимального срока владения, то ему также придётся заплатить налог на доходы физических лиц.

Кроме того, если проценты от банковских вкладов превышают 150 тысяч рублей, то НДФЛ также обязателен к уплате.

Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект – квартиру, гараж, дачу. Если, например, у пенсионера две квартиры, то налог выставляется на одну из них (по выбору пенсионера).

«У пенсионеров и предпенсионеров есть льгота на налог на землю. Платить не придётся за участок в шесть соток. Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров», – предупреждает Виноградов.

Льготы на уплату транспортного налога установлены не на федеральном уровне, а в каждом регионе отдельно, заметил Вадим Виноградов.