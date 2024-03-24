Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юрист перечислил четыре налога, которые должны заплатить пенсионеры в этом году

Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот, однако часть платежей являются обязательными, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».

«Так, обязателен к уплате налог на доходы физических лиц, если пенсионер не уходит на заслуженный отдых, а продолжает трудиться по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера», – объяснил Вадим Виноградов.

Он уточнил, что НДФЛ также взимается с дохода от сдачи квартиры. Если у гражданина оформлен статус самозанятого, то налог составляет 4-6 %, если статуса нет – 13-15 %.

Помимо этого, если пенсионер продаёт квартиру раньше минимального срока владения, то ему также придётся заплатить налог на доходы физических лиц.

Кроме того, если проценты от банковских вкладов превышают 150 тысяч рублей, то НДФЛ также обязателен к уплате.

Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект – квартиру, гараж, дачу. Если, например, у пенсионера две квартиры, то налог выставляется на одну из них (по выбору пенсионера).

«У пенсионеров и предпенсионеров есть льгота на налог на землю. Платить не придётся за участок в шесть соток. Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров», – предупреждает Виноградов.

Льготы на уплату транспортного налога установлены не на федеральном уровне, а в каждом регионе отдельно, заметил Вадим Виноградов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2024

До +9 градусов ожидается в Псковской области 25 марта
24 марта 2024

Минута молчания пройдёт в псковских музеях сегодня в полдень
24 марта 2024

Сегодня в России объявлен день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024

Псковичей предупредили о неблагоприятном погодном явлении
23 марта 2024

Профориентационные беседы провели с великолукскими школьниками
23 марта 2024

Валерий Зайцев провёл выездное совещание в Печорах по вопросам готовности строящихся объектов
23 марта 2024

Митрополит Арсений совершил заупокойную литию по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024

Председатель Псковского облсовпрофа выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...