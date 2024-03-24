Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

10:26, 24 марта 2024, ПАИ

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области 21 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове утром 21 марта у дома на Рижском проспекте полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый 54-летний пскович.

И в тот же день в Пыталовском районе по дороге Гавры – Бухолово на мопеде следовал 34-летний житель Пыталовского района, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали на трассе Москва – Балтия в Пустошкинском районе.