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Общество

Минута молчания пройдёт в псковских музеях сегодня в полдень

В Псковском кремле в знак памяти и скорби по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Псковский музей-заповедник объявляет минуту молчания сегодня, 24 марта, в 12:00. Музей присоединился к акции Союза музеев и ИКОМ России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Минута молчания пройдёт в псковских музеях сегодня в полдень. Фото: ПАИ

«На это время музей прекратит обслуживание посетителей, а гостям будет предложено прервать осмотр и принять участие в минуте молчания», – отметили в пресс-службе.

Также в это время будет объявлена минута молчания в Пушкинском музее-заповеднике «Михайловское».

В древнейшем Мирожском монастыре в это же время будет звучать поминальный звон.

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