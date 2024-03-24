Минута молчания пройдёт в псковских музеях сегодня в полдень

11:01, 24 марта 2024, ПАИ

В Псковском кремле в знак памяти и скорби по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Псковский музей-заповедник объявляет минуту молчания сегодня, 24 марта, в 12:00. Музей присоединился к акции Союза музеев и ИКОМ России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«На это время музей прекратит обслуживание посетителей, а гостям будет предложено прервать осмотр и принять участие в минуте молчания», – отметили в пресс-службе.

Также в это время будет объявлена минута молчания в Пушкинском музее-заповеднике «Михайловское».

В древнейшем Мирожском монастыре в это же время будет звучать поминальный звон.