Стихийные мемориалы в память о погибших в «Крокус Сити Холле» появились в районах Псковской области

14:33, 24 марта 2024, ПАИ

Стихийные мемориалы в память о погибших в «Крокус Сити Холле» появились в районах Псковской области.

Великолучане приносят цветы и игрушки в знак скорби по погибшим на площадь Ленина к стеле «Город воинской славы».

«Кто-то просто останавливается, чтобы почтить память безвинно убитых», – подчёркивают в газете «Великолукская правда. Новости».

Жители Дно приносят цветы и игрушки к памятнику «Скорбящий ангел».

«В 1941 году на месте, где установлен памятник, погибли мирные жители от сброшенной немцами авиабомбы. Это место – символ общей скорби, символ памяти», – отмечают в газете «Дновец».

В Пустошке стихийный мемориал появился в Аллее Героев.



Фото: газета «Комунна», «Красный маяк», «Невельский вестник»



Фото: газета «Комунна», «Красный маяк», «Невельский вестник»



Фото: газета «Комунна», «Красный маяк», «Невельский вестник»





Также цветы и свечи возлагают в Дедовичах, Опочке, Невеле и других районах.

Ранее сообщалось, что жители Пскова зажигают свечи и возлагают цветы к памятнику княгине Ольге на Октябрьской площади.

Напомним, сегодня, 24 марта, в России объявлен день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле».