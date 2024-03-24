Цветы продолжают нести без перерыва к стихийному мемориалу в Пскове
Цветы продолжают нести без перерыва к стихийному мемориалу в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Память погибших в «Крокус Сити Холле» пришли почтить сотрудники регионального отделения фонда «Защитники Отечества», глава Пскова Борис Елкин и его коллеги по администрации города, руководитель регионального отделения Студенческих отрядов России Алла Сердцева.
Напомним, сегодня, 24 марта, в России объявлен день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле».
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24 марта 2024
Ресурсный центр добровольчества в Пскове разместил стаю журавлей в знак памяти о жертвах в «Крокус Сити Холле»
24 марта 2024
Стихийные мемориалы в память о погибших в «Крокус Сити Холле» появились в районах Псковской области