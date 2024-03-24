Дмитрий Ющенко почтил память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»

17:35, 24 марта 2024, ПАИ

Глава регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко пришёл к стихийному мемориалу в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Очень сложно подобрать слова. Я лично знаю некоторых людей, мы вместе тренируемся. Я не мог пройти мимо», – сказал Дмитрий Ющенко.

Глава регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО выразил соболезнования от имени всей Псковской области.

«Нас не сломить, мы идём вперёд и вместе будем объединяться, держать свой тыл крепко и надёжно», – заключил он.

Ранее сообщалось, что цветы продолжают нести без перерыва к стихийному мемориалу в Пскове.