Алла Сердцева: Нам сейчас нужно всем объединиться

18:14, 24 марта 2024, ПАИ

Руководитель регионального отделения Студенческих отрядов России Алла Сердцева пришла к стихийному мемориалу в Пскове, чтобы почтить память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ПАИ.

«Мне кажется, у нас в стране нет ни одного человека, который бы остался равнодушным к этому горю, которое произошло в Подмосковье», – подчеркнула Алла Сердцева.

Она обратилась ко всем гражданам и всем жителям Псковской области с просьбой подумать, для чего это сделано, кому это выгодно.

«Давайте сделаем так, чтобы те, кто организовал этот теракт, не добились своего результата. Ведь смысл был не в том, чтобы расстрелять ни в чём не повинных людей и устроить пожар, а совершенно в другом. Идёт задача разобщить наше общество», – заметила Алла Сердцева.

Она обратила внимание на то, сколько сейчас фейков в социальных сетях.

«Пожалуйста, соблюдайте цифровую гигиену и не поддавайтесь на все эти подвохи, не нужно накалять обстановку. Нам сейчас как никогда нужно всем объединиться, быть вместе, обнять своих детей, поддержать тех, кому сейчас плохо, и не поддаваться панике ни в коем случае, потому что эта ситуация была создана именно для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране», – заключила руководитель регионального отделения Студенческих отрядов России.

Ранее сообщалось, что цветы продолжают нести без перерыва к стихийному мемориалу в Пскове.