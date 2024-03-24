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Общество

Андрей Ключко: Центр «Воин» скорбит вместе со всей страной

Сотрудник филиала центра спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» в Псковской области Андрей Ключко пришёл к стихийному мемориалу в Пскове, чтобы почтить память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ПАИ.

Андрей Ключко. Фото: ПАИ

Он отметил, что к мемориалу его привело чувство глубокой скорби и боли за тех, кто погиб в этой ужасной трагедии, а также чувство консолидации с российским народом.

«Другие представители «Воина» и наши курсанты, воспитанники тоже приходят сюда. Вместе со всеми, вместе со всей страной мы скорбим, весь центр «Воин», – сказал Андрей Ключко.

Ранее сообщалось, что цветы продолжают нести без перерыва к стихийному мемориалу в Пскове.

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