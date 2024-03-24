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Общество

На Октябрьской площади появилась надпись из свечей «Псков. Скорбим»

Несколько десятков молодых людей, членов различных молодёжных организаций Псковской области, собрались перед стихийным мемориалом в память о погибших в «Крокус Сити Холле» на Октябрьской площади, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

У подножия памятника княгине Ольге они выложили надпись «Псков. Скорбим. 22.03.24» и зажгли памятные свечи.

Напомним, сегодня, 24 марта, в России объявлен день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле».

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