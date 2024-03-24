Митрополит Арсений посетил стихийный мемориал в Пскове

22:16, 24 марта 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений посетил стихийный мемориал у памятника святой княгине Ольге в Детском парке Пскова и совершил заупокойную литию по погибшим сегодня, 24 марта, в день траура по жертвам террористического акта в Красногорском «Крокус Сити Холле», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии







Владыку сопровождали настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), руководитель информационной службы Псковской епархии диакон Лев Савинов, древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин).

В завершение литии митрополит Арсений возложил цветы к монументу в память о безвинно убиенных жертвах теракта.