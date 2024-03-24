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Общество

Митрополит Арсений посетил стихийный мемориал в Пскове

Митрополит Псковский и Порховский Арсений посетил стихийный мемориал у памятника святой княгине Ольге в Детском парке Пскова и совершил заупокойную литию по погибшим сегодня, 24 марта, в день траура по жертвам террористического акта в Красногорском «Крокус Сити Холле», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

  • Митрополит Арсений посетил стихийный мемориал в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Арсений посетил стихийный мемориал в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Арсений посетил стихийный мемориал в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Арсений посетил стихийный мемориал в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковской епархии

Владыку сопровождали настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), руководитель информационной службы Псковской епархии диакон Лев Савинов, древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин).

В завершение литии митрополит Арсений возложил цветы к монументу в память о безвинно убиенных жертвах теракта.

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