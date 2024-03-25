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Общество

Нацпроект для участников СВО может появиться в России

Новый национальный проект для участников специальной военной операции (СВО) под условным названием «Забота государства – защитникам Родины» может появиться в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на научную статью экспертов РАН, опубликованную в мартовском номере журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда Минтруда.

Поддержка военнослужащих и их семей стала ключевым вопросом национальной повестки последних лет, отмечают авторы. Ученые предложили объединить комплекс действующих социальных гарантий участникам СВО в рамках отдельного нацпроекта.

«Поддержка военнослужащих действительно должна быть систематизирована. Так что идея создать отдельный нацпроект имеет право на жизнь. Это покажет приоритетность заботы государства об участниках СВО и гарантирует, что линия поддержки не изменится как минимум еще шесть лет», – подчеркнул глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Задача по социализации ветеранов затрагивает разные ведомства и настолько широкий круг лиц, что уже воспринимается как общенациональная идея, добавил директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Кроме того, помощь военнослужащим требует значительного финансирования, и есть смысл «упаковать» ее в нацпроект, добавил эксперт.

Ученые РАН также предложили индексировать пенсии работающим пенсионерам из числа участников СВО. Кроме того, по словам авторов, нужно частично или полностью выплачивать их ипотеку за счет госбюджета. Долю погашения при этом можно увязать со сроками нахождения в зоне спецоперации, выполняемыми задачами, а также составом семьи военнослужащего.

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