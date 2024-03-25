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Общество

О санитарных днях в марте и апреле напомнили в «Михайловском»

Завтра, 26 марта, музеи и выставочные залы Государственного Пушкинского заповедника закроют на плановый санитарный день. Затем, в оставшиеся дни месяца, заповедник возобновит приём посетителей по утверждённому для так называемого «низкого сезона» графику: с 10:00 до 17:00 ежедневно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Марина Бусарева. Апрель в петровском парке (2011 год). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Но уже с 1 апреля музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское» «уйдут» на санитарный период, который продлится до 23 апреля включительно. Музейный комплекс в деревне Бугрово («Пушкинская деревня» и музей-мельница) также будет закрыт с начала месяца, но откроется для гостей раньше – уже 17 апреля. Выставочный зал «Музейная почта», расположенный тут же, в Бугрово, будет закрыт на санитарное обслуживание с 10 по 24 апреля.

В «Михайловском» особо отметили, что при этом выставочные залы в музейном научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и в апреле будут доступны для гостей. Здесь, в частности, можно познакомиться с очень богатой фондовой выставкой «225. Галерея портретов А. С. Пушкина». Новый, стартовавший в канун 102-й годовщины послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» проект представляет 225 портретных изображений Пушкина в живописи и графике, в скульптуре, в медальерном и декоративно-прикладном искусстве, даже на почтовых марках и конвертах. По времени создания этот ряд открывают прижизненные изображения поэта – гравюры выдающегося русского гравёра и рисовальщика Николая Уткина (1827 год), английского художника Томаса Райта (по рисунку 1836 года). Наиболее поздние экспонаты – портреты Пушкина, созданные уже в XXI веке, вплоть до 2023 года.

Помимо этого, 5 апреля все, кто интересуется историей Святогорья, здесь же, в музейном НКЦ, могут присоединиться к работе традиционного, в нынешнем году уже XIV круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти выдающегося музейщика, историка и краеведа М. Е. Васильева.

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