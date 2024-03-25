Первые подснежники распустились в Псково-Печерском монастыре
Первые подснежники распустились в Псково-Печерском монастыре, сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Псково-Печерские паломники» «ВКонтакте»
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Фото: группа «Псково-Печерские паломники» «ВКонтакте»
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Фото: группа «Псково-Печерские паломники» «ВКонтакте»
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Фото: группа «Псково-Печерские паломники» «ВКонтакте»
«Нам надо брать пример с первоцветов – всем невзгодам жизненным противостоять и при этом ещё цвести душой и дарить всем аромат и радость весны, расцвета новой жизни», – посоветовали в группе.
Ранее сообщалось, что в Себеже распустились первые цветы.
Также сообщалось, что пскович нашёл окаменелости древних моллюсков возле Мирожского монастыря.
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