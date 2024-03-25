Галина Невалённая займет пост зам. главврача по амбулаторно-поликлинической помощи

14:33, 25 марта 2024, ПАИ

Галина Невалённая займет в Псковской областной клинической больнице пост заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил главврач медицинского учреждения Евгений Панфёров.

«Это важное для нас направление. Особенно с учетом прироста областной больницы амбулаторно-поликлиническим звеном в Великих Луках. Кроме того, напомню, в Пскове на территории нашей больницы также работает консультативная поликлиника. Мы заинтересованы в повышении качества и расширении услуг амбулаторно-поликлинического звена. Поэтому опыт Галины Ивановны несомненно будет востребован и важен», – сказал Евгений Панфёров.

Ранее в комитете по здравоохранению Псковской области сообщили, что Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники в связи с переходом на работу в областную клиническую больницу.