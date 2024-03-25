Десять боксёров представляют Псковскую область на первенстве СЗФО

14:40, 25 марта 2024, ПАИ

Десять боксёров представляют Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения. Соревнования проходят в Петрозаводске с 25 по 31 марта, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Псковскую область в турнире представят боксёры из Пскова, Великих Лук, Печор и Острова: Макар Тенетко, Виктор Эвальд, Захар Зверев, Кирилл Яковлев, Степан Утко, Илья Новиков, Станислав Шишигин, Андрей Антонов, Степан Кондратьев и Александр Федоров.

Отметим, что недавно спортсмены Псковской области завоевали четыре золота на первенстве СЗФО по боксу среди спортсменов от 17 до 22 лет.

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