Четыре золота завоевали боксёры Псковской области на первенстве СЗФО

12:25, 25 марта 2024, ПАИ

Четыре золота завоевали боксёры Псковской области на первенстве Северо-Западного федерального округа среди спортсменов от 17 до 22 лет. Состязания прошли в Калининграде с 19 по 23 марта, сообщили ПАИ в Федерации бокса Псковской области.

Золотых наград соревнований удостоились псковичи Лидия Шутова и Валерия Виноградова, а также великолучанин Егор Титуев.

Напомним, что золота также удостоилась Светлана Олексий из Великих Лук, а бронзу завоевал Дмитрий Попов из Локни.

Тренируют спортсменов Вадим Голик, Игорь Зуев, Алексей Орлов, Алексей Корольков, Виктор Зенков и Александр Воробьёв.

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