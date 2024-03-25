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Происшествия

Фельдшер в Псковской области помог разыскать женщину, утопившую дочь в туалете

Выявить преступление, в ходе которого жительница Бежаницкого района убила свою дочь, утопив её в туалете, помог фельдшер местного ФАПа. Именно у него женщина находилась на учете в связи с беременностью, а когда пришло время рожать – пропала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

19 октября 2023 года осужденная, находясь в доме по месту проживания в одной из деревень Бежаницкого района, родила живого ребёнка, после чего, никому об этом не сообщив, перенесла новорождённого в помещение уличного туалета и выбросила в яму. Смерть ребёнка наступила в результате асфиксии.

Кроме того, в сентябре 2023 года выпившая женщина находилась в квартире своей двоюродной сестры, к которой попросилась переночевать. Она убедилась, что её сестра и супруг спят, и похитила из сумки десять тысяч рублей, с которыми впоследствии скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению.

Доказательства, которые собрали следователи, суд признал достаточными для того, чтобы вынести приговор в отношении 36-летней местной жительницы. Её признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка) и частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Помимо прочего, следователи установили, что двое несовершеннолетних детей женщины 14 и 16 лет проживают с родственниками – их воспитанием она не занимается.

Приговор суда назначил виновной наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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