Опубликовано видео с детоубийцей из Бежаницкого района
Следственное управление СК РФ по Псковской области в своём телеграм-канале разместило видео, где убийца своей новорождённой дочери из Бежаницкого района рассказывает, каким образом она совершала преступление.
Ранее сообщалось, что 36-летняя (на момент совершения убийства в сентябре 2023 года) женщина родила в селе Чихачёво здоровую девочку, но решила избавиться от младенца и утопила ребёнка в уличном туалете.
За своё преступление она получила полтора года в колонии-поселении.
Найти убийцу помог фельдшер местного ФАПа, который забил тревогу, когда пациентка не пришла на приём.
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