Опубликовано видео с детоубийцей из Бежаницкого района

17:14, 25 марта 2024, ПАИ

Следственное управление СК РФ по Псковской области в своём телеграм-канале разместило видео, где убийца своей новорождённой дочери из Бежаницкого района рассказывает, каким образом она совершала преступление.

Ранее сообщалось, что 36-летняя (на момент совершения убийства в сентябре 2023 года) женщина родила в селе Чихачёво здоровую девочку, но решила избавиться от младенца и утопила ребёнка в уличном туалете.

За своё преступление она получила полтора года в колонии-поселении.

Найти убийцу помог фельдшер местного ФАПа, который забил тревогу, когда пациентка не пришла на приём.