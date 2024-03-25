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Общество

Касса Псковского драмтеатра меняет график работы

С 26 марта театральная касса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина будет работать с 9:30 до 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Касса Псковского драмтеатра меняет график работы. Фото: ПАИ

Вместе с этим во время спектаклей, которые будут проходить днём на большой сцене театра, двери будут закрыты. В пресс-службе пояснили, что изменения были приняты с целью усиления мер безопасности.

В этом графике касса будет по-прежнему работать без выходных. Обеденный перерыв с 15:00 до 15:30.

Ранее сообщалось, что премьера спектакля «Перекрёсток» откладывается в Псковском театре.

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