Касса Псковского драмтеатра меняет график работы

17:48, 25 марта 2024, ПАИ

С 26 марта театральная касса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина будет работать с 9:30 до 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Вместе с этим во время спектаклей, которые будут проходить днём на большой сцене театра, двери будут закрыты. В пресс-службе пояснили, что изменения были приняты с целью усиления мер безопасности.

В этом графике касса будет по-прежнему работать без выходных. Обеденный перерыв с 15:00 до 15:30.

Ранее сообщалось, что премьера спектакля «Перекрёсток» откладывается в Псковском театре.