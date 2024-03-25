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Происшествия

Подросток, которого сбили на улице Инженерной в Пскове, скончался в больнице

Подросток, которого сбил автомобиль на улице Инженерной в Пскове в феврале, скончался в больнице, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Подросток, которого сбили на улице Инженерной в Пскове, скончался в больнице. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Следственный отдел по расследованию ДТП просит очевидцев, имеющих фото и видеоматериалы, а также другие сведения о произошедшем, обратиться в УМВД России по Псковской области, отметили в Telegram-канале.

Напомним, молодого человека сбили на пешеходном переходе у дома № 13а на Инженерной улице. Водителем оказался 18-летний уроженец Острова, получивший права за полгода до происшествия.

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