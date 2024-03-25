Тематические смены проведут учреждения дополнительного образования для псковских школьников

19:02, 25 марта 2024, ПАИ

Тематические смены и различные образовательные мероприятия подготовили учреждения дополнительного образования Псковской области для школьников на время весенних каникул, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Так, в детском технопарке «Кванториум Псков» совместно со Школой искусств Пскова проходит тематическая смена «КванториумАрт». Почти 90 школьников будут разрабатывать проекты на стыке искусства и технологий, а в конце смены поставят три спектакля с применением искусственного интеллекта, 3D-моделирования и дополненной реальности.

По вечерам в технопарке проводятся интенсивы, где можно научиться моделированию, дизайну, пилотированию, VR-технологиям.

Профильную смену «Школа педагогического успеха» организовал региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Вега». На неё приехали ученики психолого-педагогических классов из Великих Лук, Опочецкого и Невельского районов.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл для школьников экскурсию по зданию правительства Псковской области.