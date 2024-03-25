Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учёные сообщили о затихании магнитной бури во второй половине недели

Геомагнитная обстановка окончательно успокоится 28–29 марта, если не будет новых вспышек на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Отмечается, что вспышка на Солнце была зарегистрирована 23 марта примерно в 5:00 по мск. Она сопровождалась крупным выбросом плазмы. Поскольку вспышка и выброс произошли на линии Солнце – Земля, то воздействие на земную магнитосферу оказалось большим. Сильная магнитная буря началась вечером 24 марта. Она достигла уровня G4, означающего «очень сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 марта 2024

Семь крупных лосей заметили на трассе в Палкинском районе
25 марта 2024

Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре
25 марта 2024

Псковский музей передал фрагменты фрески «Апокалипсис» XVI века Снетогорскому монастырю
25 марта 2024

Две новые детские площадки появятся в Пскове
25 марта 2024

Основательница псковской сыроварни раскрыла секреты продвижения бизнеса
25 марта 2024

О проблемах с молоком из-за нехватки сена заявила псковский сыродел
25 марта 2024

Касса Псковского драмтеатра меняет график работы
25 марта 2024

Новый туристический проект планируют запустить в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...