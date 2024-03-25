Учёные сообщили о затихании магнитной бури во второй половине недели

23:29, 25 марта 2024, ПАИ

Геомагнитная обстановка окончательно успокоится 28–29 марта, если не будет новых вспышек на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Отмечается, что вспышка на Солнце была зарегистрирована 23 марта примерно в 5:00 по мск. Она сопровождалась крупным выбросом плазмы. Поскольку вспышка и выброс произошли на линии Солнце – Земля, то воздействие на земную магнитосферу оказалось большим. Сильная магнитная буря началась вечером 24 марта. Она достигла уровня G4, означающего «очень сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо».