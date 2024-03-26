Бабушкины ушки нашли в островском лесу

11:01, 26 марта 2024, ПАИ

Грибы под названием саркосцифа алая обнаружила псковичка Надежда Дементьева в лесу Островского района. Своей находкой она поделилась в группе «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«24 марта прокатилась до места, где в прошлом году собирала. Местечко это в окрестностях деревни Федосино, Островский район», – прокомментировала она.

Саркосцифа, которую также называют алой эльфовой чашей или бабушкиными ушками, считается условно-съедобным.



Фото: Надежда Дементьева



Фото: Надежда Дементьева



Фото: Надежда Дементьева





«Изначально грибное место было найдено случайно – грибы соседствуют с подснежниками. Я не любитель этих грибов, но взгляд они привлекают, и многие их собирают. Там их очень прилично, как и в прошлом году», – рассказала Надежда Дементьева.

Ранее в новоржевском лесу местная жительница обнаружила «ведьмино масло».