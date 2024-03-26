Появление зарядок для электромобилей на трассе Р-23 скажется на потоке туристов в Псковскую область – эксперт

14:55, 26 марта 2024, ПАИ

Появление зарядок для электромобилей на трассе Р-23 скажется на потоке путешественников в Псковскую область, уверен автоэксперт, специалист по электромобилям.

«Такие станции могли бы быть очень удобными для транзитников, которые через Псков едут из Белоруссии в Петербург, да и для остальных гостей города и региона. Если думать о федеральной трассе до Петербурга, то там нужна минимум одна зарядка в Луге или где-то на границе Псковской и Ленинградской областей, и люди бы поехали. Хорошо бы ещё станции появились в Печорах, Пушкинских Горах – наших главных туристических местах», – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Псковской области зарегистрировано более 220 электромобилей. Кроме того, в этом году в регионе установят ещё семь зарядных станций для электромобилей.

О том, какие перспективы ждут электромобили в Псковской области, читайте здесь.