Решение о назначении исполняющим полномочия главы Гдовского района Николая Капитонова отменено

11:58, 26 марта 2024, ПАИ

Решение о назначении исполняющим полномочия главы Гдовского района председателя Собрания депутатов Гдовского района Николая Капитонова отменено.

Исполнять полномочия главы муниципалитета будет заместитель по экономическим вопросам Александр Авраменко. Такие решения приняты на внеочередной сессии Гдовского районного Собрания депутатов.

Ранее сообщалось, что 19 марта прежний глава района Алексей Васильев сложил свои полномочия. Он занимал эту должность с сентября 2022 года.